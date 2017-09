La Policia Municipal de Girona precinta el local on es guarden les urnes de les eleccions

La Policia Municipal de Girona ha precintat i soldat les portes del local on l'Ajuntament guarda les urnes que s'utilitzen per a les diferents eleccions (municipals, a la Generalitat i les generals). El local, uns baixos situats al carrer del Carme, té ara les persianes soldades i, a més, hi ha diverses enganxines de la Policia Local on es llegeix la paraula 'Precintat'. Els agents, doncs, han començat a complir les ordres de la fiscalia que ordenen impedir la celebració del referèndum i, amb aquesta actuació, es vol evitar que les urnes surtin al carrer el proper 1-O. Entre d'altres, l'ordre manava custodiar aquell material que es fa servir per als diferents comicis. L'actuació, de retruc, ha afectat un local de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat, que precisament es troba en un magatzem annex (i que els agents també han precintat i soldat).