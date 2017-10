Vídeo: Puigdemont saluda la gent que passa la nit al Col·legi Verd

Les desenes de persones que han passat la nit i matinada al Col·legi Verd de Girona per intentar evitar que la policia el precinti com a punt de votació del referèndum de l'1-O han rebut una visita molt especial. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut passar per l'escola de les seves filles per saludar la gent i expressar-los el seu suport. Ha assegurat sentir molt "d'orgull i emoció" per la mobilització en aquesta escola i la gent l'ha aplaudit.





Carles Puigdemont @KRLS passa a saludar la gent que passa la nit al Col·legi Verd de Girona per garantir que s'hi pugui votar pic.twitter.com/am87vPAWvl — Diari de Girona (@DiarideGirona) 1 d´octubre de 2017