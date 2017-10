L'Ajuntament de Girona declararà Millo persona "non grata"

L'Ajuntament de Girona iniciarà els tràmits per declarar el delegat del govern a Catalunya, el gironí Enric Millo, persona "non grata" per la violència utilitzada diumenge passat per la policia espanyola. En una compareixença conjunta de l'alcaldessa, Marta Madrenas, amb els representants dels grups municipals de CiU, ERC i CUP, els tres partits han agraït el civisme i el coratge de la ciutadania i han mostrat la seva "més enèrgica condemna" a la violència exercida per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. També s'han sumat a la petició de la Generalitat a què l'Estat retiri els agents desplaçats a Catalunya i han anunciat que recolliran dades per interposar una querella contra la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. A més, elaboraran un inventari dels danys causats i se sumen a la vaga de demà.