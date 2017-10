L´alcaldessa de Girona diu que el que va passar ahir marca «un abans i un després»

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat avui durant la concentració a la plaça del Vi que la jornada d'ahir suposa "un abans i un després" i que "el poble ha parlat alt i clar". Madrenas ha assenyalat que "nosaltres estem per escoltar la veu del poble, que ha mostrat ferm la voluntat d'autodeterminació de Catalunya; estarem al costat del Parlament i del president Puigdemont amb l'estratègia que creguin més convenient per arribar-hi".

"Volem exercir el dret a l'autodeterminació i amb el que va passar ahir ens l'hem ben guanyat", ha afirmat l'alcaldessa de Girona enmig de la plaça, plena de ciutadans, polítics i Bombers que han volgut mostrar el seu rebuig a la violència patida amb proclames com "hem votat", "som gent de pau", "fora les forces d'ocupació", "els Bombers seran sempre nostres" o "els Mossos són la nostra policia".

"Som aquí per condemnar de forma enèrgica i units com un sol poble els fets dramàtics que va viure ahir la ciutat i tants pobles de Catalunya", ha dit Madrenas. "És important que mantinguem a la memòria el que va passar ahir. No podem oblidar com gent pacífica que actuava de forma física va acabar represaliada de manera violenta i brutal", ha remarcat.