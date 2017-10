Els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià assumeixen el control d'Agissa

Falta tan sols el vistiplau del jutge, però el control d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter S.A. (Agissa) per part dels ajuntaments ja és un fet. Els tres consistoris crearan un òrgan de gestió, on Girona assumirà el pes del dia a dia de l'empresa mixta amb la voluntat d'acordar totes les decisions per unanimitat amb els altres dos. Entre d'altres, arran de la intervenció judicial, els ajuntaments passen a controlar ara els comptes de la societat, els crèdits, el pla d'inversions o les tarifes de l'aigua.

La part privada d'Agissa, Girona SA, en queda apartada del tot. Desapareix tant l'actual Consell d'Administració com la figura del conseller delegat, Xavier Ballell. Les funcions d'aquest últim se subdividiran i les assumiran un director tècnic i un altre de financer, tots dos personal de l'Ajuntament de Girona, que entraran a la societat en comissió de serveis.

Després que el jutjat apartés el soci privat Girona SA de la gestió de l'empresa d'aigües, els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià ja han consensuat com assumiran el control d'Agissa. Desapareixerà el Consell d'Administració de la societat mixta (fins ara, format per nou membres) i en el seu lloc es crearà un organisme de gestió.

L'integrarà un representant de cada consistori. Per Girona, el vicealcalde Eduard Berloso. I per Salt i Sarrià de Ter, els tinents d'alcalde Àlex Barceló i Narcís Fajula. Tots tres es reuniran cada quinze dies i, assistits pels interventors i secretaris municipals, decidiran el dia a dia d'Agissa.

Entre d'altres, supervisaran els comptes de la societat mixta, la concertació de crèdits, el pla director d'inversions, l'adjudicació de contractes superiors a 200.000 euros, els convenis laborals i la contractació de personal tècnic i directiu. També, si correspon, portaran a terme un nou estudi de les tarifes.

L'objectiu dels tres ajuntaments és que les decisions es prenguin "per unanimitat i de manera consensuada", com ha precisat Àlex Barceló. És a dir, que el control d'Agissa sigui conjunt. Ara bé, Girona serà qui portarà el pes del dia a dia com a administració actuant (perquè el consistori té el 14% d'Agissa, mentre que Salt n'ostenta el 4% i Sarrià, el 2%). "Només en cas de desacord es farà servir aquesta ponderació", ha dit el tinent d'alcalde.



Dos directors enlloc del conseller delegat

Un cop els tres ajuntaments assumeixin la gestió d'Agissa, la figura del conseller delegat desapareixerà. Al seu lloc, s'hi posaran dos directors. El primer farà la funció de gerent, serà un enginyer de l'Ajuntament de Girona, i portarà la part tècnica de la societat mixta. El segon, que també sortirà de la plantilla del consistori gironí, s'encarregarà de l'àrea econòmica i financera.

El vicealcalde de Girona, Eduard Berloso, ha explicat que els dos entraran a Agissa en comissió de serveis. Berloso també ha precisat que la creació d'un director tècnic i un altre de financer no suposarà haver de destinar més diners a la societat mixta. "De fet, encara se n'estalviaran", ha dit el vicealcalde de Girona.



Cap al final del contracte

L'acord al qual han arribat els tres ajuntaments es farà arribar ara al jutge (de fet, avui acabava el termini per presentar la proposta). Si tira endavant, la gestió d'Agissa per part dels tres consistoris ja serà un fet.

Àlex Barceló ha precisat que, entre d'altres, a partir d'aquí, s'estudiaran els contractes del laboratori d'aigües de Montfullà i que també es prepararà l'escenari per quan, l'any 2020, s'acabi l'actual concessió. Ara bé, els tres consistoris ja han dit que això no pressuposa que, a partir d'aleshores, la fórmula per la qual s'opti sigui la municipalització del servei d'aigües.



La part privada, apartada

Amb la intervenció judicial, el soci privat d'Agissa –Girona SA- queda apartat del tot de la gestió de la societat mixta. A partir d'ara, s'haurà de limitar a portar a terme allò que li encomanin els ajuntaments (que, al seu torn, hauran de passar comptes al jutjat). Sí que els socis de Girona SA, però, tindran dret a accedir a la informació de l'empresa, al repartiment de beneficis (en cas que n'hi hagi) i a poder presentar els comptes anuals.

La mesura cautelar dictada pel jutjat es pot allargar temps; de fet, tot el que duri el procés judicial fins arribar a tenir sentència. De moment, al cas que investiga les irregularitats comeses per Agissa hi ha set investigats per delictes d'administració deslleial, apropiació indeguda, falsificació i malversació de diners públics.