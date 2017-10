La fira del cistell bat el rècord amb 68 expositors en la vintena edició

La Fira Internacional de Salt compleix vint anys amb 68 expositors i amb França com a país convidat, en homenatge a Guy Barbier, que va ser el primer expositor internacional que va venir a Salt i es podrà visitar una exposició que mostra el recorregut de la cistelleria francesa des de 1467 fins avui dia.

El regidor de Dinamització Econòmica, Àlex Barceló, va destacar ahir el creixement en participants internacionals, no només francesos, que són la majoria, sinó d'Itàlia, Dinamarca, Polònia, Gran Bretanya, Portugal, Bèlgica i Alemanya.

Per la seva banda, l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, va agrair el suport incondicional dels veïns del barri vell i ha convidat a gaudir durant tot el cap de setmana dels carrers engalanats, que converteixen la vila de Salt en la capital europea de la cistelleria durant dos dies. Des de l'Associació de Veïns, Tona Torres del Barri Vell va demanar, com cada any, que els veïns decorin els seus balcons.

Pel que fa a actes paral·lels a la fira, es manté el nombre de participants en el concurs d'aparadors i es repeteix la participació dels restaurants en el plat de tardor i en tallers de tècniques diverses.