Girona ja té les pedres per canviar la meitat de les planxes de Santa Clara

L'Ajuntament de Girona ja diposa de moltes pedres que hauran de servir per substituir pràcticament la meitat de les planxes de ferro del carrer Santa Clara, al barri del Mercadal. Aquestes planxes fa anys que gerenen polèmica perquè han provocat relliscades i caigudes El perill creix quan l'estructura metàl·lica està molla perquè ha plogut.A més, algunes estan bufades i mig desenganxades i suposen un obstacle afegit. També hi ha planxes similars al carrer Hortes i al carrer Nord.

La retirada d'aquestes làmines de ferro eren una demanda dels veïns des de fa anys. No obatant, el cost és elevat perquè les planxes estan integrades en una pedra profunda de grans dimensions i per anar-les traient una a una cal una intervenció més elaborada del que podria semblar a primera vista. Part de les pedres noves s'han comprat amb els pressupostos participats ja que aquests va ser el projecte més votat per als veïns. En total, des d'aquesta partida s'hi destinen 30.000 euros.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha explicat que han pogut comprar suficients peces de pedra bassàltica per poder substituir les planxesde ferro des del carrer Nou fins a l'alçada del carrer de l'Obra.



Davant de la central del Molí

No obstant, ha indicat que probablement encara es podrà fer un tram més perquè totes les que hi ha al davant de l'edifici de la central elèctrica del Molí, les haurà de retirar l'empresa que executi els treballar de rehabilitació de l'edifici. Aquestes tasques suposaran aprofitar la finca per ubicar-hi els serveis econòmics i recaptació de l'Ajuntament.

El que encara és una incògnita és quan es començarà a fer la substitució. La intervenció requereix de diverses setmanes de feina i s'ha de trobar quan és més adient poder tenir el carrer en obres.

En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que ja s'acosten les Fires i Festes de Sant Narcís iels carrers estaran plens de gent almenys des de la darrera setmana d'octubre fins a la segona setmana de novembre.



Les rebaixes i les festes

També s'ha de tenir en compte que a meitat del desembre s'inicia la temporada de rebaixes i de descomptes i novament el carrer Santa Clara estarà ple de gent, perquè està en ple eix comercial. Aquesta situació s'allargarà, almenys, fins que passin les festes de Nadal i de Reis.

A principis de l'any 2016, ja es va fer una primera actuació al carrer Santa Clara. Es van treure algunes planxes a l'entorn de la cruïlla amb el carrer Nou. El maig de l'any 2015, Joan Alcalà havia anunciat que el govern municipal es comprometia a anar retirant lers planxes. Aleshores, alguns regidors de la CUP van indicar que es tractava d'una promesa electoral que no es compliria.

L'any 2009 es va fer una primera reforma del paviment al carrer i algunes peces tenen bandes rugoses per evitar les relliscades.