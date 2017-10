El Suprem confirma 14 anys de presó per a l'home que va violar repetidament la fillastra a Girona

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la pena de 14 anys, 3 mesos i 1 dia de presó per a l'acusat de violar repetidament la seva fillastra en un pis de Girona i arribar a deixar-la embarassada. Els abusos van tenir lloc entre els anys 2007 i 2008, quan la menor era tot just una adolescent. El processat, Edal Adalid González, que és hondureny, sempre aprofitava els moments en què la seva parella –la mare de la nena- no era a casa per entrar a l'habitació de la menor i violar-la. L'adolescent es va quedar embarassada amb 13 anys i va acabar avortant. Ara, el Suprem desestima de cap a cap el recurs interposat per la defensa i dona plena credibilitat al relat de la víctima. Entre d'altres, perquè no hi ha res que porti a pensar que l'adolescent es va inventar els abusos per venjança –de fet, qui va presentar la denúncia vuit anys més tard va ser el seu xicot- i perquè hi ha documents mèdics que acrediten l'avortament.

Els fets que ara el TS ha sentenciat es remunten deu anys enrere. Aleshores, el condemnat mantenia una relació amb la mare de la menor i tots dos s'estaven en un pis del carrer Porvenir de Girona. La nena, que va arribar d'Hondures per reunir-se amb la mare, va passar a conviure amb ells a finals del 2016.

Edal Adalid González va començar a violar repetidament la menor quan l'adolescent tot just tenia 12 anys. Sempre l'agredia a la seva habitació, aprofitant que tots dos estaven sols al pis perquè la seva parella treballava. A més, per evitar que expliqués res, el condemnat amenaçava la menor dient-li que, si xerrava, mataria la seva mare.

Els abusos es van allargar durant més d'un any, fins que a principis del 2008 la menor es va quedar embarassada. Aleshores, la seva mare va fer fora González del pis i va acompanyar la seva filla a una clínica, on la menor va avortar.

El cas, però, no es va destapar fins vuit anys més tard, quan l'adolescent ja era major d'edat. I qui va denunciar els abusos no va ser ella, sinó el seu xicot. Aquest jove va ventar una pallissa a Edal Adalid González. Quan l'hondureny el va denunciar, l'altre va explicar a la policia que el motiu que l'havia empès a agredir-lo eren les violacions que havia patit la seva parella quan era menor d'edat.

A finals de l'any passat, l'Audiència de Girona va condemnar González per un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 13 anys. El tribunal li va imposar una pena de 14 anys, 3 mesos i un dia de presó. A més, en matèria de responsabilitat civil, va obligar-lo a indemnitzar la víctima amb 30.000 euros.



Desestima el recurs

La defensa de González va portar el cas davant del Tribunal Suprem, al·legant entre d'altres que no hi havia prou prova per condemnar el seu client. Ara, però, l'alt tribunal ha desestimat el recurs de cap a cap i, en conseqüència, ha confirmat íntegrament la pena que en el seu dia ja va imposar l'Audiència de Girona.

La sentència del TS subratlla que, de fet, l'Audiència ja va examinar "amb minuciositat" el relat de la víctima, a qui va donar plena credibilitat. El Suprem rebutja, entre d'altres, que l'adolescent hagués actuat per venjança contra Adalid. D'entrada, perquè no va ser la noia qui va explicar els abusos a la policia "per iniciativa pròpia", sinó que ho va fer vuit anys després, quan el seu xicot els va denunciar.

"A més, recolzant la seva veracitat, també hi ha un altre factor d'alta qualitat convictiva", recull el Suprem. "L'acreditació que, efectivament, va arribar a estar embarassada i va interrompre la gestació el mes de març del 2008, dada que consta documentada a les actuacions", subratlla l'alt tribunal.

El Suprem conclou que "de cap manera" la condemna que va imposar l'Audiència de Girona "no tingui la fonamentació necessària". "Al contrari, compta amb un recolzament probatori consistent", recull la resolució del TS.