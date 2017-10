El Suprem confirma 14 anys de presó per a l'home que va violar la fillastra

El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la pena de 14 anys, 3 mesos i 1 dia de presó per a l'acusat de violar repetidament la seva fillastra en un pis de Girona i arribar a deixar-la embarassada. Els abusos van tenir lloc entre els anys 2007 i 2008, quan la menor era tot just una adolescent. El processat, Edal Adalid González, que és hondureny, sempre aprofitava els moments en què la seva parella –la mare de la nena- no era a casa per entrar a l'habitació de la menor i violar-la.

L'adolescent es va quedar embarassada amb 13 anys i va acabar avortant. Ara, el Suprem desestima de cap a cap el recurs interposat per la defensa i dona plena credibilitat al relat de la víctima. Entre d'altres, perquè no hi ha res que porti a pensar que l'adolescent es va inventar els abusos per venjança –de fet, qui va presentar la denúncia vuit anys més tard va ser el seu xicot- i perquè hi ha documents mèdics que acrediten l'avortament.

El cas, però, no es va destapar fins vuit anys més tard, quan l'adolescent ja era major d'edat. I qui va denunciar els abusos no va ser ella, sinó el seu xicot. Aquest jove va ventar una pallissa a Edal Adalid González. Quan l'hondureny el va denunciar, l'altre va explicar a la policia que el motiu que l'havia empès a agredir-lo eren les violacions que havia patit la seva parella quan era menor d'edat.

A finals de l'any passat, l'Audiència va condemnar González per un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 13 anys. El tribunal li va imposar una pena de 14 anys, 3 mesos i un dia de presó.