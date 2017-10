2.000 persones es concentren a Girona en suport a Sánchez i Cuixart

Més de 2.000 persones s'han concentrat aquest dilluns a la nit a la plaça del Vi de Girona en solidaritat amb Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, a qui l'Audiència Nacional ha empresonat per sedició. Responent la crida feta per les entitats sobiranistes, els gironins han corejat consignes contra l'Estat, han reclamat l'alliberament "dels presos polítics" i han clamat a favor de la independència. Després, els manifestants han acompanyat l'alcaldessa, Marta Madrenas, i els representants de l'ANC i Òmnium a la ciutat a presentar una denúncia conjunta contra l'Estat. El text es volia entrar a la comissaria de la policia espanyola, però el cos no ho ha permès.

Precisament, a Pedret, des de les deu de la nit ja hi havia concentrades més d'un centenar de persones fent-hi una cassolada. La denúncia critica que l'Estat empari "la vulneració del dret de llibertat d'expressió, de reunió i d'opinió per defensar una idea política en el marc del dret de pacífica manifestació".

Els gironins han fet sonar les cassoles amb força i han sortit al carrer per protestar contra l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. A dos quarts d'onze, convocats per l'Ajuntament, les entitats sobiranistes i Girona Vota, més de 2.000 persones s'han concentrat amb estelades a la plaça del Vi per reclamar l'alliberament dels líders de l'ANC i d'Òmnium i criticar que, en ple segle XXI, l'Estat hagi fet "presos polítics".

Els manifestants han corejat consignes a favor de la independència i han clamat lemes com "No hi som tots, falten els presos polítics", "Us volem a casa", "Ni oblit ni perdó" o "Els carrers sempre seran nostres". Després, els concentrats han començat a marxar fins a la comissaria de la policia estatal, situada a Pedret, per acompanyar l'alcaldessa i els representants de l'ANC i Òmnium, Àdam Bertran i Sergi Font, a interposar una denúncia contra l'Estat.

Allà, ja els esperaven més d'un centenar de persones, que des de les deu de la nit han fet una cassolada davant la seu de la policia. Quan els manifestants s'han apropat a la plaça Sant Pere, però, ho han fet en absolut silenci i amb les mans alçades.



La intenció era presentar la denúncia a comissaria, però la policia espanyola no ho ha permès, dient que aquesta hora la seva seu ja estava tancada. Davant la negativa, els manifestants han fet una cassolada de protesta, han corejat proclames a favor de la República Catalana i han cantat 'Els Segadors' a l'uníson.

Vulneració dels drets fonamentals

La denúncia conjunta critica que l'empresonament de Cuixart i Sánchez és "una actuació de caire totalment polític que suposa una vulneració dels drets fonamentals". A més, l'escrit també carrega contra l'Estat perquè "l'existència de presos polítics a la Unió Europea és un fet inaudit, totalment denunciable i democràticament rebutjable" que vulnera la Declaració Universal dels Drets Humans.

"Res justifica aquesta vulneració, i és aquest fet que es denuncia", diu el redactat, que recorda que Girona té "el deure" i '"l'obligació ètica i jurídica de lluitar per defensar aquests drets". "No és la llei la que justifica l'aplicació dels drets fonamentals; i per tant, cap llei no en pot eliminar ni tampoc limitar la seva prevalença", subratlla la denúncia que signen conjuntament l'Ajuntament, l'ANC i Òmnium.



A Celrà, moció per unanimitat

El malestar per l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez s'ha deixat sentir arreu del país. I no tan sols al carrer, sinó també als ajuntaments. Aquest és el cas de Celrà (Gironès), que aquest dilluns celebrava el ple ordinari d'octubre, i que ha aprofitat la sessió per aprovar una moció on reclamen la posada en llibertat "de forma imminent" per als representants de l'ANC i d'Òmnium.

El text, que s'ha aprovat per unanimitat, condemna de "manera enèrgica, alta i clara" la decisió d'empresonar Sánchez i Cuixart, reclama la "suspensió immediata" de tots els processos judicials relacionats amb el referèndum i reitera la petició al Parlament de Catalunya perquè apliqui el resultat de l'1-O i, en conseqüència, "declari la República Catalana independent".