Els capgrossos de Girona estrenen un conte infantil al Teatre, aquest dijous

Els personatges amb més cap de la ciutat presenten una història per als més menuts . El conte S'ha perdut un capgròs és la primera publicació de l'entitat Fal·lera Gironina, que enceta així una línia editorial per difondre la imatgeria de la ciutat.

Aquest dijous (18.00 hores) es descobrirà el llibre i, per presentar-lo, els seus protagonistes faran una ballada a la Plaça del Vi i acompanyaran als ciutadans al saló de descans del Teatre Municipal on es podrà descobrir quin capgròs és el que s'ha perdut.

L'acte, presidit per l'alcaldessa Marta Madrenas, serà presentat per Victòria Saget, comptarà amb la presència de l'escriptora del llibre, Dolors Garcia Cornellà, i de la seva il·lustradora, Andrea Zayas, que explicaran com es va anar formant aquesta història d'intriga i de descoberta dels personatges de la ciutat.

El llibre ha estat gestat amb motiu dels 20 anys de la colla, però també recordant el centenari del naixement de qui va dissenyar els capgrossos, Joaquim Pla Dalmau, que és justament el mateix dia de la presentació. El llibre es presenta just una setmana abans de Fires on ells, juntament amb la resta d'imatgeria de Girona, seran els protagonistes.

De fet, el cartell de les Fires d'aquesta edició té els cap grossos com els elements principals. L'autora, Jorgina Juvé Estigarribia, els ha escollit perquè representen diversos estaments de la ciutat, com ara els polítics, professionals de diferents àmbits o comerciants. A més a més simbolitzen la festa i l'alegria que s'ha de tenir durant les Fires. Com a peculiaritat, els capgrossos s'intercanvien els atributs. Així, per exemple, l'Avi Tata s'ha apropiat del càntir de la Pericota i l'ha omplert de vi i en Fraret utilitza la vara del Ciutadà.