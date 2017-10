Girona surt al carrer en protesta per l'empresonament de Cuixart i Sànchez

Girona ha sortit al carrer aquest migdia per protestar contra l'empresonament dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural i aixecar el clam unànime de "Jordis llibertat". La crida a la mobilització ha tret milers de persones davant dels centres de treball arreu de la demarcació. A la ciutat, 2.500 gironins s'han concentrat a la plaça del Vi, uns 1.500 estudiants de la UdG ho han fet davant del rectorat, i prop d'un miler de treballadors ho ha fet davant la seu de la Generalitat.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha llegit el manifest unitari de l'AMI que critica que "les mesures decretades per l'Audiència Nacional no només són injustes sinó que també són il·legals". "Si empresonen els dos Jordis, ens empresonen a tots", ha dit, arrencant crits a favor de la independència. A la UdG, el rector Sergi Bonet ha criticat aquest nou "atac contra les llibertats" i ha dit que la mesura de l'AN "empresona també els 2 milions de catalans que van votar al referèndum".

A davant de l'edifici de la Generalitat a Girona, s'han concentrat prop d'un miler de persones que han fet cinc minuts de silenci en rebuig als empresonaments de Cuixart i Jordi Sánchez. Entre els manifestants hi havia diversos delegats de la Generalitat a Girona, encapçalats pel delegat del govern, Eudald Casadesús. La concentració ha exhibit pancartes a favor de la democràcia i demanant al govern català que obeeixi el mandat del poble. Els cinc minuts de silenci han acabat amb el cant dels Segadors, aplaudiments i crits a favor de la independència.



Figueres

A Figueres, unes 200 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per reclamar l'alliberament de Sànchez i Cuixart. L'alcaldessa Marta Felip ha titllat la sentència de la jutge d'il.legal en la lectura del manifest i ha demanat la seva posada en llibertat.



Blanes



Desenes de persones també s´han concentrat davant l'ajuntament de Blanes. A la concentració hi han participat treballadors del consistori, l'alcalde, Miquel Lupiáñez, diversos regidors i exregidors, entre ells l´excalcaldessa Maria Dolors Oms.

Olot



Unes 200 persones s´han concentrat a les 12 del matí davant de la plaça de l´Ajuntament d´Olot. L´acte ha estat dirigit per l´alcalde, Josep Maria Corominas (PdeCAT), el qual ha expressat que les presons no poden lligar les idees. L´alcalde ha llegit un manifest de l´Associació de Municipis per la Independència que ressaltava que ni Jordi Sánchez ni Jordi Cuixart han comès cap delicte. El manifest ha estat aplaudit pels assistents.