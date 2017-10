Protestes contra el govern espanyol en dues manifestacions al centre de Girona

Unes 700 persones han protestat contra el govern espanyol aquest dijous en dues manifestacions pel centre de Girona. Durant les dues marxes, que s'han fet amb una hora de diferència, s'han escoltat crits contra l'executiu de Rajoy per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola, i també contra l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

La primera concentració, convocada per Girona Vota, s'ha fet a les set de la tarda, davant de la delegació de la Generalitat a la ciutat. La segona marxa ha sortit de la Plaça de la Constitució i ha acabat davant de la subdelegació del govern espanyol. La portaveu de Girona Vota, Sandra Casado, ha assegurat que "no deixaran de mobilitzar-se", fins que no es faci efectiu el resultat del referèndum del passat 1 d'octubre.