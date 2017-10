Crida per trobar més testimonis que van estar ingressats al centre

Céline Xicola va explicar que per tirar endavant l'estudi haurà de remenar molts papers. No obstant, va remarcar que ha contactat ja amb una vintena de persones que van estar al centre. També va aprofitar per fer una crida per tal de localitzar més gent que hagués passat per l'antic hospici i que vulgui explicar les seves vivències, tot i el desgast emocional que això pot suposar. Xicola va indicar que l'estudi serà un exercici de memòria i una gran aventura humana on podrà plasmar el records d'una generació a la qual vol «treure de l'oblit».