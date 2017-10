Un projecte per estudiar les vivències a l´antic hospici guanya la beca 8 de març

«Entre quatre parets» és el projecte guanyador de la Beca 8 de març, d'estudis d'història de les dones a Girona 2017-2018. El Jurat ha atorgat la beca d'enguany a Céline Xicola i Montserrat Carbonell pel projecte que busca recollir la història, memòria i vivències de les asilades a l'Hospici de Girona durant el període comprès entre el 1769 i 1960.

El treball estudiarà la Casa de Misericòrdia de Girona (1769- 1780) i el seu continuador, el Reial Hospici de la Ciutat de Girona (1780), actual Casa de Cultura, des del punt de vista de la seva orientació i actuació específica envers el col·lectiu femení, des de la seva fundació al darrer quart del mil set-cents fins el 1960 aproximadament. «El treball és un exercici de memòria de les dones ingressades a l'hospici que ens dibuixaran els segles XVIII, XIX i XX de Girona. Un segle XX convuls, amb dues dictadures i una guerra» va explicar ahir la guanyadora, Céline Xicola.

Céline Xicola Mutos és doctoranda a la Universitat de Girona i té el grau d'Història i Geografia per la UNED. «Amb aquest treball volem rescatar la memòria de l'Hospici, desdemonitzar-los i reconstruir els relats que acompanyen la memòria d'aquestes dones i de la ciutat» ha dit la tutora del treball, Montserrat Carbonell. Carbonell és doctora per la Universitat de Autònoma de Barcelona, professora titular del seu Departament d'Història Econòmica de la UB i membre de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere.

«Alguns dels criteris que ha valorat el Jurat han estat que el projecte sigui fonamentalment de recerca històrica (no social, o de temps contemporanis) i, sobretot, que tingui perspectiva de gènere no per descobrir què han fet dones, sinó per permetre revisar amb tal perspectiva els relats històrics vigents» va afegir la tinenta d'alcaldia d'Igualtat, Sílvia Paneque.



Difusió dels treballs acadèmics

La Beca està dotada de 6.000 euros i té de termini de recerca fins a final de 2018. Paneque va dir que, des de l'ajuntament es traslladarà «l'alt valor dels treballs acadèmics a la ciutadania a través de diferents recursos com itineraris, exposicions o cursos als centres cívics o aplicacions».