Comença la reivindicada substitució de l’enllumenat de la Devesa

Tret de sortida a les obres que han de servir per millorar notablement l’enllumenat públic del parc de la Devesa de Girona. Es tracta d’una reivindicació històrica que ha de servir per millorar la seguretat en tot el sector i que hauran de continuar en un futur, ja que ara s’executen tres de les cinc fases previst. L’import és de 931.700 euros i els treballs han de durar 58 setmanes. És un any i sis setmanes que corresponen a una pausa durant les Fires de Sant Narcís (pel muntatge i desmuntatge de les atraccions). Les tasques van a càrrec de l’empresa Enllumenats Costa Brava SL, que va presentar la millor oferta a l'Ajuntament de Girona.

Les màquines ja han obert una rasa a l’altura de la caseta del Rellotge i la parcel·la que havia estat l’estadi Fèlix Farró està ple de material que s’haurà d’anar utilitzant.

El projecte es va aprovar en l’anterior mandat després que durant molt de temps hi haguessin veus que reclamessin canvis en tot el sistema elèctric i de llum del parc, que és molt antic, precari i amb poca capacitat d’il·luminació, amb els cables s’aguanten en pals de fusta i amb algunes caixes dels quadres elèctrics en pèssim estat.

Les fases que s’aborden al llarg d’aquesta primera intervenció de més d’un any de durada correspon, per una banda a l’espai del Camp de Mart destinat actualment a servei de cal·listènia, tancat de gossos i el tram del passeig camp de Mart que dona accés a la zona esportiva de la Devesa des del passeig de la Devesa. Per altra banda, s’actuarà també en gairebé tots els passejos del parc: el de la Sardana, una part del Ter, el Central, el de la Barca, el del Roserar i la plaça de les Botxes. Finalment, també al que es coneix com la de la «façana» de la Devesa. És la que inclou el tram del passeig de la Devesa entre la caseta del rellotge i el Palau Firal, que transcórrer en una part pel costat del carrer del Riu Güell.

Més endavant s’hauran de fer les dues fases pendents amb una nova licitació que comprendrà l’interior de les illes d’arbres -set en total- i la zona de pícnic, així com l’espai situat al costat de Fira de Girona i l’Auditori i la part del passeig del Ter, que va des del tancat de gossos fins a l’Auditori.

Els treballs es coordinaran amb els esdeveniments que al llarg de l’any s’organitzen a la Devesa perquè tot es pugui dur a terme amb normalitat, i en els casos que no sigui possible, els actes es reubicaran en algun altre espai del mateix parc o proper a aquest.

Els treballs s’executaran tenint en compte tots els esdeveniments programats i autoritzats, deixant lliure els espais on aquests s’hagin de portar a terme durant els dies que durin els actes, i sempre protegint i posant tanques en els espais on s’estigui treballant.

Pel que fa als mercats, en aquella zona es treballarà durant els dies que no hi ha mercat i es protegirà si s’ha deixat algun punt per acabar.

