Treballs d'asfaltatge a Girona interromputs per la pluja

Aquesta setmana s'han iniciat els treballs d'asfaltatge en diferents carrers de Girona. Per exemple, s'ha intervingut al carrer Costa Brava i al carrer del Dr. Pascual i Prats de Vista Alegre, que es van haver d'interrompre per la forta pluja. També s'ha d'actuar a Torre de Taialà i la carretera de Taialà, així com el Riu Cardener, a l'avinguda de Lluís Pericot, el carrer de Reggio Emilia, i al carrer de Santa Eugènia, entre d'altres.