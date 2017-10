Comencen les reivindicades obres al carrer Punta del Pi

L'Ajuntament de Girona inicia avui la primera de les quatre fases de les obres d'urbanització de la pujada del carrer de la Punta del Pi. En concret es començarà a treballar al costat sud, en el tram que va des dels carrers de Joan Corominas i de Joan Bolós fins a mig camí del propi vial. També s'intervindrà en l'espai d'esplanades que hi ha en aquesta zona del Grup Girona per Girona. Els treballs costen uns 230.000 euros i es van presentar ahir als veïns.

Les tasques se centraran en millorar l'accessibilitat, tant per al trànsit rodat com per als vianants. Es crearan dos carrils de circulació –un per a cada sentit- i es definirà una zona destinada als vianants amb un recorregut paral·lel al dels vehicles i que salvi de manera gradual el desnivell. A més, es permetrà l'accés a l'esplanada superior i es recuperarà aquest espai per a l'estada dels veïns.

«És una obra complexa però que suposarà un abans i un després al barri, ja que es resoldran els desnivells existents i es possibilitarà una circulació tant de vehicles com de vianants molt més amable i segura», va subratllar el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà.