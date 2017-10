El radar rotatiu de Girona anirà canviant de caixa cada tres mesos

El ja anunciat i polèmic radar rotatiu de Girona entrarà en funcionament, finalment, a principis del mes vinent. S'estan fent les darreres comprovacions i en funció d'aquestes proves s'acabarà de definir el dia concret de posada en funcionament. El radar anirà saltant entre les tres caixes ubicades entre tres dels vials de la ciutat on s'ha comprovat que hi ha més accidents a conseqüència de la velocitat dels conductors.

El tinent d'alcaldia d'Urbanissme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, va detallar ahir que l'aparell canviarà de caixa cada tres mesos. Les caixes ja estan situades al pont de Fontajau, a l'avinguda Lluís Pericot (entre el pavelló de Palau-sacosta i la rotonda del carrer del riu Cardener) i a la carretera Barcelona (entre les cruïlles amb els carrers Segre i Cardener). L'aparell, és capaç de captar els quatre carrils de circulació i distingir en quin hi ha l'excés de velocitat.

Segons les dades de la Policia Municipal en la memòria de l'any 2016, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Josep Tarradellas són les dues vies amb més sinistralitat i l'avinguda de Lluís Pericot ocupa el sisè lloc.



Quatre punts i 200 euros

La idea és que el conductor desconegui en quin punt està situat i no superi el límit de velocitat permesa, que serà de 50 km/hora en cada un dels punts. Alcalà va recordar ahir que la mesura pretén fomentar que es redueixi la velocitat i es penalitzi només aquells que no compleixin (les multes seran d'un mínim de 200 euros i la retirada de quatre punts del carnet). Va defensar els radars en contraposició als ressalts que acaben penalitzant tots els conductors amb independència de la velocitat amb què vagin, inclosos els serveis d'emergència i el transport públic.

El radar ja té els certificats necessaris i inclou el marge d'error que assegura que la velocitat és realment excessiva i quants punts s'han de retirar.



Problemes a Campdorà

D'altra banda, el regidor de Mobilitat i Via Pública va insistir en el fet que segueixen amb la idea que hi hagi una quarta caixa per al radar rotatiu. La idea és que aquest radar estigui situat a la carretera de Campdorà, un vial on la velocitat permesa és de 80 km/hora. No obstant això, la carretera és competència de la Generalitat i ara per ara no ho considera necessari. Tot i això, Alcalà va insistir que seguiran reclamant la importància d'aquest aparell, que és, a més a més, una demanda dels veïns de la zona. «La nostra voluntat és que hi hagi una de les caixes», va reiterar Alcalà. Segons el regidor, el mateix govern català treballa per trobar una solució.