L'equip de govern de Salt proposa apujar la taxa d'escombraries un 11,5%

L'equip de govern de Salt (ERC i CUP-IpS) portarà al ple de dilluns la proposta d'ordenances fiscals per a l'any vinent, en què es congelen totes les taxes a excepció de la d'escombraries, que pujarà un 11,5% per les obres a la incineradora.

Les noves ordenances incorporen, segons el govern,millores al redactat i ordenen algun contingut, sense incrementar cap taxa per tercer any consecutiu a excepció de la taxa de recollida d'escombraries, que «malgrat la voluntat» de l'equip de govern de congelar-la, la situació del tancament forçat de la planta incineradora (Trargisa), «obliga a ser responsables i no hipotecar els pressupostos».

Es proposen canvis al redactat de l'ordenança de l'IBI i ICIO, s'adapten les taxes per l'expedició de documents eliminant-ne aquells que ja no s'utilitzen i l'ordenança d'activitats reformula el redactat completament per fer-lo adaptat a la classificació vigent. Alhora s'incorpora la possibilitat del fraccionament del pagament a partir dels 30 euros a totes les taxes i s'incorporen exempcions per ocupacions de via pública a AMPES i amb motiu de diades especials com pot ser el Sant Jordi.

La nova tarifa de la taxa d'escombraries es veu afectada per la situació de la planta incineradora de Campdorà, propietat dels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, que té prevista una aturada de dos anys per poder dur a terme una remodelació necessària i imprescindible per adequar-la a les noves normatives europees i alhora millorar-ne l'eficiència. Segons els informes presentats a darrera hora per la gerència de l'empresa, i que «no deixa pràcticament marge de maniobra als ajuntaments», el tancament representarà un increment de despeses d'un 40% respecte al 2017, ja que suposarà transportar tots els residus dels tres ajuntaments a una nova planta i alhora mantenir una estructura mínima a Campdorà per la gestió i seguiment dels treballs que s'hi faran.

A dia d'avui encara no està decidit a on aniran les deixalles dels tres municipis i actualment la direcció de l'empresa i els ajuntaments estan analitzant diverses opcions com són la utiiltzació dels abocadors de Banyoles, Solius o Lloret de Mar o fins i tot algun abocador de la demarcació de Barcelona, intentant trobar la solució més econòmica i adequada per a cada consistori. Sigui quina sigui la decisió final, per als propers dos anys hi haurà un sobrecost «important». Per això l'equip de govern ha presentat la proposta d'increment de l'11,5%, que suposaria un sobrecost per habitatge de 16,9 euros anuals i que garantiria cobrir el cost del tancament de Campdorà.

L'equip de govern, que està en minoria, ha traslladat a tots els partits aquesta situació sobrevinguda, i en destaca dos punts bàsics. Per una banda «la temporalitat de l'augment» i per l'altra, la «potencialitat de retorn futura» ja que es considera que la planta de Campdorà, una vegada finalitzada la inversió, «serà capaç de tractar els residus amb molta més eficiència, repercutint en una millora important de la taxa, alhora la planta de Campdorà serà en el futur l'única planta inceneradora de la demarcació i per tant és previsible que augmenti la seva activitat, la qual cosa repercutiria en beneficis per als ajuntaments propietaris, permetent recuperar amb escreix els sobrecostos que s'han d'assumir durant els propers dos anys».

El govern local considera la puja imprescindible per equilibrar el dèficit del servei, que actualment ja és de més del 22%, i que l'Ajuntament assenyala que «no es pot incrementar per l'afectació que tindria sobre el pressupost».