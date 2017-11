L'oposició critica amb visions diferents el trencament del govern

Tots els grups van trobar ahir motius per criticar el trencament del pacte de govern entre CiU i el PSC a Girona i la remodelació del cartipàs municipal anunciat el dia abans per l'alcaldessa, Marta Madrena. ERC-MES va celebrar que «Madrenas hagi finalment cedit a les múltiples peticions de la gent del carrer i d'alguns grups municipals com el nostre» però van criticar que accepti un govern amb els mateixos republicans i amb la CUP: «Seguim pensant que un govern de concentració dels 18 regidors sobiranistes de la ciutat seria la millor opció». Els republicans van mantenir que estan disposats a «garantir la governabilitat de la ciutat en el poc més d'un any que resta per a la finalització del mandat». «No posarem pals a les rodes ni deixarem caure el govern», van reiterar. Van indicar però, que no donarien «cap xec en blanc» i que «amb la voluntat sincera d'arribar a grans acords en benefici de la ciutat, la nostra intenció és debatre i pactar les mesures necessàries per millorar la vida dels nostres veïns».

Mentrestant, la CUP va aplaudir el trencament, però creu el nou govern en minoria de Marta Madrenas ha començat amb «un pas en fals» i una opacitat que no comparteixen, ja que no els ha ofert diàleg i ni tan sols els va informar del nou cartipàs abans que a la premsa. Per al regidor Lluc Salellas, per tal que hi hagi una confiança mútua cal començar amb diàleg, i va advertir que ara per ara s'inclinen per votar que «no» al nou cartipàs. Un cartipàs, van advertir, que els dona sensació de provisional, de manera que demanen a Madrenas que aclareixi si serà definitiu o si deixa la porta oberta a nous pactes, sigui amb el PSC o amb ERC.

Per la seva banda, des de Ciutadans, es va celebrar que el PSC hagi trencat el pacte amb CiU perquè «per fi s'han adonat que els separatistes han segrestat les nostres institucions» i va reclamar al govern municipal que «treballi per la ciutat». La portaveu de la formació, Míriam Pujola, ha qualificat la situació de «vergonyosa» i va recordar que es tracta del quart cartipàs d'aquesta legislatura. «Des de Ciutadans, sempre hem treballat per Girona i així ho seguirem fent», va insistir. En aquest sentit, va assegurar que continuaran «fent oposició als separatistes».

Finalment, el PP va assegurar que el trencament era «la crònica d'una mort anunciada». La seva portaveu, Concepció Veray, veu amb preocupació el nou cartipàs. «Hi ha certes decisions que no entenem perquè el més lògic era que Joan Alcalà tornés a assumir la cartera de seguretat, com feia abans del pacte i, en canvi, ara hi situen a Eduard Berloso», va afirmar . La regidora va assegurar que seguiran treballant per la ciutat «com hem fet sempre» però va alertar que «serem ferms» si l'alcaldessa «s'entesta a seguir governant només pels independentistes».