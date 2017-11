Més de 120 professionals es reuneixen a la Nit Ginteriors

El Col·legi de Decoradors i Dissenyadors de Girona va celebrar aquest dilluns la seva primera Nit Ginteriors, a l'espai expositiu de la Fira de Mostres. L'acte va reunir més de 120 professionals del sector.

El president de la demarcació del Col·legi, Rossend Cortés, va definir l'esdeveniment com «una ocasió per posar en valor tota la feina feta durant molts anys a la Fira de Mostres», i confia que «la Nit Ginteriors es consolidi i sigui una festa encara més gran en un futur» A l'esdeveniment també hi va assistir la presidenta del Col·legi de dissenyadors d'interiors i decoradors de Catalunya, Teresa Casas, qui va celebrar la recuperació del sector immobiliari, del sector de la construcció i tot el que envolta el disseny d'interiors.