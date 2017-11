Alcaldessa, les fires no es toquen!

Podria ser que hi haguessin canvis d'últim moment a la programació de les Fires de Girona per l'actualitat política». De veritat? De veritat era necessari, alcaldessa Madrenas, que tan sols 16 minuts després d'iniciar el ple de dimarts es piulés al compte oficial de Twitter de l'Ajuntament que serà capaç d'alterar les Fires de Sant Narcís quan li doni la gana? No és de rebut l'autoritarisme institucional al que està sotmetent l'Ajuntament de Girona i, en especial, l'alcaldia. Està supeditant la institució de tots els gironins als seus interessos particulars i de partit. I a sobre s'omple la boca de municipalisme quan fa setmanes que només es dedica a estar pendent del que fa el Sr. Puigdemont, el president que ho és de rebot, igual que vostè és de rebot alcaldessa.

Fins on jo sé, tot i que tot podria ser en el Matrix del procés, l'alcaldessa no és diputada. I si és alcaldessa potser que es dediqui a gestionar el municipi. Quantes vegades ha anat al Parlament? Quantes vegades s'ha absentat de l'alcaldia per coses que res tenen a veure amb el municipalisme? Quantes vegades ha suspès el ple per l'excepcionalitat de polítiques que no són municipalistes, o s'han instal·lat pantalles a la plaça del Vi per seguir actes supramunicipals? Vull pensar que totes aquestes vegades s'ho ha pagat de la seva butxaca i cap d'aquestes escapades ha anat a càrrec de l'erari municipal. I menys ara que ha decidit apujar impostos i asfixiar encara més les classes mitjanes.

Sra. Madrenas, la seva alcaldia és un cúmul de despropòsits. Vostè parla de blindar l'autonomia de Catalunya, però és la primera a carregar-se l'autonomia municipal i supeditar-ho tot al que dicti el Sr. Puigdemont.

Un president que, com vostè, va arribar al càrrec de rebot, entre despatxos. Perquè Sra. Madrenas, hauria de recordar més sovint que vostè és alcaldessa per descartament, ho és després que Puigdemont, en un acte sublim de democràcia participativa –és ironia–, obligués a renunciar a disset membres de la llista electoral per col·locar d'alcalde el Sr. Ballesta, algú que ni tan sols havia sortit escollit regidor. I vostè va ser el recanvi d'aquest fracàs, que va durar menys que la república no declarada i suspesa del Sr. Puigdemont.

L'autoritarisme institucional al que està sotmetent l'Ajuntament és preocupant. Vostè que parla de democràcia i diàleg és la que trenca relacions amb els organismes de l'Estat. I ho fa pel seu interès, deixant al marge tots els gironins –els que pensen com vostè i els que no-. Ara diu que alterarà les Fires de Sant Narcís si cal. Que són seves? Que les paga vostè? Aquesta és la democràcia que defensa? Potser que deixi el tribalisme i canviï els escarnis a la Policia Nacional per la política municipal, potser així es podran resoldre els temes pendents.

El seu hooliganisme polític ha dut el PSC a trencar el pacte que mantenia amb vostè i això que el PSC de Girona ha estat plenament sobiranista, un PSC que ha sigut capaç de deixar orfes els seus votants i sacrificar el seu electorat per fer de crossa de l'independentisme més radical que representa vostè, Sra. Madrenas.

Fixi's que ha aconseguit espantar fins i tot els nous independentistes del PSC, que ara l'han deixat sola malgrat haver-li permès tots els seus deliris, fins i tot estar al marge de la legalitat. Prou autoritarisme nacionalista, és hora de fer política.