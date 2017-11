Girona engega una campanya per evitar que els ciclistes circulin per les voreres

L'Ajuntament de Girona ha iniciat una nova campanya informativa per evitar que els ciclistes circulin per les voreres. A partir de dilluns vinent, la Policia Municipal incrementarà els controls a la ciutat per sancionar els infractors de l'Ordenança municipal de circulació fent especial atenció a aquells que la infringeixin sobre rodes. La normativa estableix que els cicles i bicicletes no poden passar per voreres, andanes i passeig llevat que hi hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat. Les multes seran de 60 euros. El regidor de Seguretat, Eduard Berloso, remarca que el govern municipal ha fet molts quilòmetres de xarxa pedalable i que cal garantir que "la gent que va a peu ho pugui fer de manera segura i tranquil·la".