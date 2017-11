Jutgen un acusat de violar una noia de 15 anys a la sortida d´una discoteca de Girona

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un home que s'enfronta a 10 anys de presó acusat de violar una noia de 15 anys a la sortida d'una discoteca de Girona. La fiscalia i l'acusació particular sostenen que cap a les 5 de la matinada del 22 de gener del 2017, el processat es va oferir a portar la menor fins a casa seva. "Va acceptar com a conseqüència del seu evident estat d'embriaguesa", indiquen les acusacions. Durant el trajecte, la víctima es va adormir i quan es va despertar es va trobar dins un pis que no reconeixia. Aleshores, relaten les acusacions, li va demanar al processat que la portés a casa però ell s'hi va negar, la va dur a una habitació i la va violar. L'acusat ha negat els fets. Assegura que la noia se li havia insinuat durant la nit i que van intentar mantenir relacions sexuals consentides dins el cotxe però no van poder perquè "anava tan begut que no va tenir erecció". Per això, la defensa demana que l'absolguin.