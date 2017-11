Girona impulsa una nova campanya perquè les bicis no vagin per la vorera

L'Ajuntament de Girona engegarà una nova campanya informativa per evitar que els ciclistes circulin per les voreres. A partir de dilluns vinent, dia 13 de novembre, la Policia Municipal augmentarà els controls a la ciutat per sancionar les infraccions de l'Ordenança municipal de circulació en general i incidirà especialment en la circulació de les bicicletes per damunt de la vorera.

El consistori va recordar el redactat de l'article 47 de l'Ordenança municipal de circulació de Girona, que especificia que «els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat que hi hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat». L'incompliment d'aquesta prohibició se sancionarà amb 60 euros.

«Les voreres són per als vianants i això ho ha de respectar tothom en favor de la convivència ciutadana. Aquest govern ha fet molts quilòmetres de xarxa pedalable aquests darrers anys i hem de ser ferms a l'hora de garantir que la gent que va a peu ho pugui fer de manera segura i tranquil·la», ha subratllat el vicealcalde de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació, Eduard Berloso.



La convivència

La convivència entre ciclistes, vianants i vehicles és un dels grans reptes de Girona. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha impulsat almenys dues campanyes recentment per recalcar les normatives bàsiques de circulació. També ha contractat agents cívic específicament dirigts als ciclistes per tal d'explicar-los per on poden circular i per on no. En alguna ocasió, la campanya ha estat més agressiva i s'han imposat multes als ciclistes que incomplien la normativa.

Segons consta a la darrera memòria de l'àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, l'any 2016 es van posar 95 multes vinculades a les bicicletes. No són totes per incomplir l'article 47, referit a les voreres. També n'hi ha per deixar el vehicle en espais no permesos.