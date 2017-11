Girona participa al concurs de reciclatge de vidre El Contenidor d'Or

Girona participa al concurs El Contenidor d'Or, que té com a objectiu premiar el compromís de la ciutadania amb reciclatge de vidre a les ciutats. L'Ajuntament col·labora en aquesta iniciativa impulsada per Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclatge d'envasos de vidre a l'Estat. La ciutat de Girona és un dels dotze municipis catalans que competeixen per aconseguir El Contenidor d'Or. La finalitat de la proposta és incrementar la taxa de reciclatge de vidre.

Els municipis que participen al concurs, a més de Girona, són Badalona, el Prat de Llobregat, Granollers, Lleida, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Tarragona, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

La competició va començar l'1 de novembre i s'allargarà fins al 30 d'abril de 2018. Durant aquest període, cada mes es quantificaran els residus de vidre que es reciclen en cada municipi participant i es compararan amb els reciclats durant el mateix mes de l'any anterior. Així doncs, el municipi que més augmenti la taxa de reciclatge cada mes aconseguirà el triomf. El guanyador podrà fer realitat un projecte de ciutat, com per exemple un parc infantil, un projecte d'una entitat o ONG local, materials per a un equipament cultural o associatiu o el patrocini d'un equip esportiu.

El vicealcalde de Sostenibilitat, Eduard Berloso, ha ressaltat que «es tracta d'una iniciativa a la qual vam voler donar suport des del primer dia perquè posa de manifest i dóna a conèixer entre la ciutadania la importància del reciclatge en general i, sobretot, el de vidre».