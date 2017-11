Pluja de premis al comerç gironí

La primera edició dels premis de la Nit del Comerç de Girona va reconèixer ahir multitud d'establiments, associacions i iniciatives que contribueixen a fer créixer el model de comerç de «proximitat i de qualitat» de la ciutat.

Els guardons estan destinats a premiar les millors iniciatives comercials i com a activitat de foment i promoció de les activitats econòmiques de la ciutat i la posada en valor dels professionals del comerç que treballen per fer d'aquest sector un referent de qualitat, segons van indicar des de l'Ajuntament, que és qui ha impulsat la primera Nit del Comerç. També tenen la funció de reconèixer i incentivar la participació d'iniciatives empresarials que per les seves característiques es poden considerar exemples per a un teixit econòmic dinàmic i competitiu.

El premi d'avantguarda es va concedir a Comunal Store i el premi ambaixador de Girona, a la Joieria Pere Quera. El premi Dinamització: Associació de Comerciants del carrer del Carme i Vista Alegre, Associació de Comerciants de Santa Eugènia de Ter, Associació de Veïns i Comerciants de Sant Fèlix, Associació de Botiguers, Industrials i Veïns del Carrer Ballesteries, Associació de Comerciants de la Devesa, Associació de Comerciants Zona U i Girona Centre Eix Comercial.

El Premi Disseny d'interiors, proposat per la Demarcació de Girona del Col·legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d'Interiors, es va atorgar a Doble D! i el premi comerç verd va ser per a la Cooperativa El Rebost. Altres guardons van ser el premi Especial Singular, que va recaure en Discos Coll, i el premi especial Soc Girona, que va ser per a Fina Manich, de la botiga Zeppelin.

Finalment, va haver-hi premis segons la trajectòria. Els de 25 anys van ser per als establiments: Recorda-te'n; Taller de restauració de la Cort Reial; Torrons Candela; La rellotgeria; Fruiteria Sant Narcís; Electrodomèstics Casellas i El Firalet. Els de 50 anys van ser per a: Estanc 18; Farmàcia Ciurana i el Forn Roca. Pel que fa als de 75 anys: Puig Giralt i Cristalleria Sala. I als tres establiments més antics de Girona: Casa Llapart (170 anys), Ferros d'Art Cadenas (167 anys) i Can Pujadas (154 anys). Els trofeus han estat elaborats i creats per l'artista Marta Salvador de l'Agrupació d'Artistes La Volta.

«Facilitar les eines perquè el sector es conegui o es retrobi retroalimenta l'excel·lència comercial de Girona i ens fa créixer a nivell personal i professional», va comentar la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana.