Prop de 40 multes en només dos dies per circular en bici per la vorera a Girona Marc Martí

Des d'aquesta mateixa setmana els ciclistes que circulin per les voreres de Girona es poden enfrontar a sancions de 60 euros. De fet, des de la implementació d'aquesta nova mesura –dilluns passat–, un total de 37 ja ho han fet. En només dos dies, la Policia Municipal aplica mà dura a totes les persones que no obeeixin l'article 47 de l'Ordenança municipal de circulació, on s'especifica que «els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat que hi hagi un carril especialment reservat per a aquesta finalitat».

En els darrers cinc anys, només s'havien posat 70 multes d'aquest tipus, una xifra que es podria superar fàcilment si es continuen sumant sancions en els pròxims dies. Tal com ha explicat el regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació, Eduard Berloso, «és una manera de vetllar pel civisme».

Segons Berloso en moltes ocasions anteriors «ja s'havia informat els usuaris i seguien rebent queixes per part dels vianants». El regidor creu que aquesta situació és una més que «tristament» no es respecta, com va passar per exemple en el seu moment amb la prohibició de fumar a dins dels establiments o la necessitat de dur cinturons de seguretat. «Esperem que amb aquesta campanya la gent estigui més conscienciada», va explicar.

En ple desacord

Paral·lelament a l'inici d'aquesta nova mesura per part del consistori gironí, l'entitat Mou-te en Bici ja va mostrar públicament el seu desacord. L'associació va assegurar que són «conscients de la problemàtica que generen alguns incívics que utilitzen la via pública com si fos un circuit de carreres» però creuen que «la policia local no disposa d'instruments per perseguir aquestes persones i que les sancions econòmiques, per si soles, no són cap solució».

Pel col·lectiu de Mou-te en Bici seria necessària «la creació d'una patrulla ciclista i la utilització d'estratègies específiques per enxampar aquests usuaris».



Causes dels accidents amb bicicletes implicades a Girona

Segons les dades d'accidentalitat de la Policia Municipal, recollides per l'entitat, «la bicicleta és el vehicle amb menys accidentalitat de Girona». D'entre els sinistres on hi ha una bicicleta implicada, les col·lisions laterals i les envestides d'un altre vehicle al ciclista representen més de la meitat del total (52,5%). Hi ha més ciclistes que han caigut sols (18,2%) que no pas que hagin atropellat un vianant (12,1%).

Manca d'informació

Una altra de les queixes de l'entitat es va centrar en la manca de comunicació amb el consistori, ja que «els continus canvis del cartipàs municipal no afavoreixin la relació i la continuïtat dels projectes engegats i parlats amb les entitats». Mou-te en Bici, en un comunicat lamentaven que «tot i representar els usuaris de la bicicleta a Girona i mantenir contactes periòdics amb l'Ajuntament», s'havien «assabentat de la campanya per la premsa».

Tot i que encara no s'ha confirmat per complet, l'entitat ja preveu organitzar una concentració ciclista en resposta a aquesta campanya, conjuntament amb Massa Crítica de Girona i altres ens locals.

Creus que cal multar els ciclistes que circulen per la vorera?