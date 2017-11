Cinc candidats al premi Cuiner de l'Any Fòrum Gastronòmic Girona 2017

Arriba la celebració del Fòrum Gastronòmic de Girona i amb ell una nova edició del premi Cuiner de l'Any. Cinc joves cuiners opten al guardó. Aquests són Albert Mendiola (La Marimorena, Sant Boi de Llobregat), Àlvar Ayuso (Alvart, l'Escala), Ariadna Julian (Monvínic, Barcelona), Kaya Jacobs (Tossal Gros, Prenafeta) i Sergi Roca (Equilibri, Navata).

L'Auditori de Girona serà l'escenari on el pròxim diumenge es coneixerà el Cuiner de l'Any. Prèviament al veredicte final, els cinc aspirants al guardó presentaran alguns dels seus plats en directe.

Com a novetat i per primera vegada, aquest any els guanyadors de totes les passades edicions del premi Cuiner de l'Any pujaran a dalt de l'escenari per oferir una sessió conjunta. El certamen ha guardonat, fins ara, Oriol Llavina (El Cigró d'Or) el 2009, Dani Lechuga (Caldeni) el 2011, Albert Marimon (La Cava) el 2013, Albert Ortiz (Axol) el 2014, Diego Alías (Ca l'Amador) el 2015 i Vicent Guimerà (L'Antic Molí) el 2016.

Un cop més, aquest premi reconeix la tasca dels cuiners emergents que utilitzen productes de proximitat, tenen sensibilitat amb les produccions ecològiques, col·laboren amb els productors locals i fan difusió d'aquests valors. Un jurat especialitzat ha estat l'encarregat d'escollir els cinc finalistes d'aquest premi.

El guanyador del certamen s'escull a través d'un sistema de votació en línia, que va estar obert a tots els internautes entre els dies 31 d'octubre i 15 de novembre.