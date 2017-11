ERC proposa bonificacions fiscals per als establiments emblemàtics

El grup municipal d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona ha registrat una bateria de propostes en forma d'al·legacions per a les ordenances fiscals d'enguany. La portaveu, Maria Mercè Roca, ha afirmat que «si CiU accepta les nostres propostes, aquestes ordenances significaran un pas endavant en matèria de justícia social i progressivitat, i també en valentia ambiental». D'entre les al·legacions, demanen revertir l'augment del 9,4% de la taxa d'escombraries, instaurar una taxa a les grans superfícies o bonificar l'IBI a les famílies amb pocs recursos.

Paral·lelament, el grup proposa introduir novetats com ara «bonificacions fiscals per als comerços catalogats com a emblemàtics». Concretament, la coalició vol que els comerços emblemàtics s'equiparin als immobles catalogats a efectes de bonificacions d'ICIO, així com «iniciar una campanya de subvencions de fins a l'equivalent al 50% de la quota de l'IBI, segons la seva categoria de protecció».

La proposta de bonificar fiscalment els comerços emblemàtics parteix d'una moció que ERC-MES va portar al ple fa un any. Allà, es recordava que «aporten valor afegit en termes de fesomia urbana, cohesió social i memòria col·lectiva».