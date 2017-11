Adif torna a fer obres sorolloses de nit a l´estació del tren de Renfe la a Girona

Adif reempèn aquesta nit les obres de "millora" a les andanes d´ample convencional de l´estació de tren de Girona, amb l´objectiu d´augmentar l´accessibilitat de les instal·lacions. L´Ajuntament n'ha informat amb un comunicat i l´organisme estatal ha penjat cartells d´alerta a les entrades dels edificis propers. Quan van començar els treballs a l´octubre, no l'organisme no va fer aquest pas.

ADIF ha informat que es preveu que les actuacions, que consistiran en la demolició del paviment existent, s´allarguin una setmana i finalitzin la nit del 6 de desembre.

Aquestes obres van començar el 5 d´octubre i es preveu que s´allarguin 6 mesos. ADIF ha planificat l´execució d´aquestes tasques per compatibilitzar-les amb el funcionament normal de l´estació i minimitzar les molèsties a les persones usuàries. Tal com ha comunicat ADIF, part de les actuacions que s´han de fer s´han de portar a terme en horari nocturn amb la finalitat de no interferir amb la circulació de trens i poden ser d´intensitat acústica elevada en determinats moments.

L´Ajuntament de Girona ha indicat que es posa a disposició dels veïns i les veïnes de la ciutat per resoldre dubtes i fer arribar les incidències que aquestes obres puguin ocasionar.

A inicis d'octubre els sorolls van comportar queixes no només dels veïns que viuen en els carrers més propers, com el de Ferran Soldevila, la plaça Poeta Marquina o la plaça d'Espanya, sinó també de diferents carrers del castigat barri de Sant Narcís.