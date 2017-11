Girona Trobada de les ciutats educadores

La Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines vol formar part de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. Ahir va celebrar a Girona a primera jornada des que es va constituir com a tal ara fa un any. Durant la jornada es va incidir que cal trobar l'encaix necessari per tenir el reconeixement en entitats d'àmbit mundial. Fer una campanya de difusió per donar a conèixer la Xarxa, creada durant la Setmana de la Ciutat Educadora de Girona el 2016, és un altre dels objectius del 2018. L'any vinent la trobada es farà a Ripoll.