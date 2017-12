ERC vol que es reactivi el Consell de les Arts i la Cultura de Girona

El grup municipal d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona presentarà una moció al proper ple per tal de reactivar el Consell de les Arts i de la Cultura. La portaveu de la coalició, Maria Mercè Roca, ha explicat que «es tracta d'un organisme creat l'any 2000, format per persones expertes, com a espai de reflexió en el camp cultural». En aquest sentit, la regidora ha declarat que «la voluntat del consell és promoure el debat per tal d'identificar els escenaris desitjables de ciutat en matèria cultural i generar, a mitjà termini, consens respecte a les línies mestres en la política cultural de Girona».