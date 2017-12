El trenet turístic ha de ser empès per poder pujar un desnivell

Un grup d'estudiants de la UdG han empès el trenet turístic de Girona després que aquest no pogués pujar ja que, per culpa de la pluja, no podia circular per la forta pendent.



En veure la situació i la negativa dels turistes a baixar del comboi, els joves s'han ofert per ajudar a superar el desnivell. El vídeo l'ha publicat a les xarxes Martí Terés, regidor d'Esquerra Republicana que ha volgut denunciar les deficiències del servei.



L'Ajuntament ha al·legat que es devia a que la màquina havia estat canviat de manera transitòria però que la visita havia estat anul·lada per seguretat.





El trenet de Girona rellisca per la pluja. L'han hagut d'empènyer per ajudar-lo a pujar (vídeo: @Jaumetc) https://t.co/M4BQudLzcc pic.twitter.com/9xeTXyeww0 — 324.cat (@324cat) December 1, 2017