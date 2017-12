La Generalitat licitarà dilluns l´estudi informatiu sobre la viabilitat dels dos baixadors

La Generalitat licitarà aquest dilluns la redacció d'un projecte per tal d'estudiar si és viable o no construir dos baixadors del tren convencional a Girona. Des de l'ajuntament consideren que es tracta d'una infraestructura "imprescindible" per millorar la mobilitat a la ciutat.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura que no només se'n beneficiarien veïns dels barris del nord i del sud, on s'ubicarien les estacions, sinó també aquells visitants de fora que tindrien una alternativa al cotxe. L'objectiu del govern municipal és que Girona acabi tenint tres parades de tren: l'actual al centre de la ciutat, i les dues noves que se situarien a la zona de l'Avallaneda i Pedret. L'estudi que licitarà dilluns la Generalitat calcularà entre altres aspectes quants usuaris tindrien els dos baixadors.

Pas endavant de la Generalitat per fer possible que Girona tingui dues parades de tren convencional més, a banda de l'actual situada al centre de la ciutat. Aquest dilluns, el Govern licitarà la redacció d'un estudi informatiu per saber la viabilitat d'aquest projecte que és també, un dels grans objectius de l'alcaldessa Marta Madrenas.

De fet, des del 2010 CiU ja duia aquesta proposta al seu programa de govern, però no ha estat fins ara que la Generalitat s'ha avingut a fer un estudi per veure si cal o no tenir tres baixadors. Madrenas defensa que es tracta d'una infraestructura "imprescindible" i assegura que "canviarà de forma substancial" la mobilitat a la ciutat.

La idea és ubicar aquestes dues noves parades de tren als extrems nord i sud de la ciutat. En concret, a la zona de l'Avallaneda per la part nord i a Pedret i Pont Major per l'altra banda. Des del consistori estan convençuts dels avantatges que suposa. "No només se'n beneficiarien els veïns d'aquests barris, sinó també els visitants de fora que tenen una altra opció en comptes d'haver d'entrar amb cotxe al centre", ha destacat Madrenas.

La batllessa ha posat en valor aquest anunci malgrat reconèixer que "és un pas inicial" i que ara caldrà veure quants usuaris tindria i quin rendiment se li trauria a la infraestructura. Amb tot, Madrenas diu que "està molt contenta" de veure com un dels grans projectes de ciutat es posa en marxa.

L'alcaldessa ja va deixar clar en anteriors declaracions que no es tractava "ni molt menys" d'una obra faraònica, i posa en valor el "rendiment immediat" que en trauria Girona. "Ens permetria relligar el nord i el sud de la ciutat i impulsar la mobilitat amb transport públic en comptes del vehicle privat".



Negociacions discretes

Madrenas ha reconegut que aquest projecte ha estat una de les seves prioritats, i des del moment en què va arribar a l'alcaldia fa un any i nou mesos, van començar les converses amb el departament de Territori. En concret, l'interlocutor amb qui s'ha relacionat sempre l'ajuntament ha estat el secretari d'infraestructures i mobilitat de la Generalitat, Ricard Font.

L'alcaldessa ha explicat que han estat "converses discretes" i que no s'han fet públiques fins a dia d'avui, però que "afortunadament" han reeixit i "sembla que els baixadors seran una realitat".