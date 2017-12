Girona demana aportacions als veïns per la reforma de la plaça d´Espanya

L'Ajuntament de Girona ha presentat el projecte de reforma de la plaça d'Espanya, ocupada en part per l'estació provisional d'autobusos. La proposta vol convertir la part pública de l'espai en una zona diàfana, apta per a diferents usos, i preveu que la nova plaça, en certa manera, es converteixi en el vestíbul de l'estació de trens des de l'Eixample. El projecte també aprofita aquelles millores que s'han pensat per fer que la carretera Barcelona passi a ser el carrer Barcelona (amb voreres més amples i menys espai de calçada per als cotxes). Entre les principals novetats, desapareixerà l'actual gir a l'esquerra cap a l'estació (tot i que es mantindrà un vial d'accés) i es proposa que el carrer de Bailén sigui exclusiu per a vianants. Ara, l'Ajuntament vol recollir l'opinió dels veïns, i per això habilitarà un espai a la web municipal perquè hi facin aportacions.

L'Ajuntament de Girona ja té damunt la taula com vol que sigui la futura plaça d'Espanya (ocupada en part per l'antiga estació provisional d'autobusos). El consistori ha estudiat quatre opcions, que són les que avui ha presentat als veïns, i de les quals en prioritza una.

La proposta escollida per l'equip de govern gira al voltant de tres eixos: millorar la cohesió amb la ciutat, incrementar la seguretat i crear un espai versàtil (és a dir, que pugui acollir diferents usos). La nova plaça es concep, en certa manera, com el vestíbul d'accés a l'estació de trens des de l'Eixample.

Sobre plànol es dibuixa com un espai diàfan, amb una zona de jocs infantils i una altra de lleure per als veïns, que prioritza els vianants per damunt dels vehicles. En aquest sentit, la proposta ja incorpora aquelles millores que s'han pensat dur a terme per convertir la carretera Barcelona en carrer (voreres més amples, menys calçada i millores en l'enllumenat, el mobiliari urbà i la vegetació).

El projecte elimina l'actual gir a l'esquerra entre la carretera Barcelona i l'estació (que s'havia convertit en un autèntic punt negre). La part d'asfalt que dona a la Renfe desapareix i se substitueix per un vial situat més a l'esquerra de la plaça, a tocar dels edificis (i on només hi podran accedir aquells vehicles que circulin en sentit sud des de la carretera Barcelona).

A més, la proposta també planteja que el carrer de Bailén sigui exclusiu per a vianants. Només hi podrien circular aquells cotxes que accedissin als aparcaments dels edificis o bé els vehicles de serveis. Per últim, el projecte preveu que es mantingui l'actual estació de la Girocleta a l'espai.



Aportacions dels veïns

Ara, l'Ajuntament de Girona vol conèixer quina és l'opinió dels veïns. Per això, a partir del dilluns vinent, obrirà un espai a la web municipal (www.girona.cat/plespanya) on aquells qui vulguin podran consultar tota la informació del projecte i fer-hi aportacions.

El projecte de reurbanització de la plaça d'Espanya es completa amb una actuació privada. I és que part de l'espai que ocupa la marquesina d'autobusos és un d'un propietari que el va cedir per ubicar-hi l'estació provisional. Ara, la seva intenció és aixecar-hi un hotel i un edifici d'habitatges.