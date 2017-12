Dos morts i quatre ferits en un accident a l´autopista a Vilablareix

Dues persones han perdut la vida i quatre més han resultat ferides en un greu accident a l'AP7 a l'altura de Vilablareix. El sinistre ha causat retencions de fins a set quilòmetres a l'autopista durant més de tres hores perquè la via s'ha hagut de tallar al trànsit. Segons el Servei Català de Trànsit, en aquest moment la situació està normalitzada.



Per causes que actualment s´estan investigant,com a consequència d'un xoc entre diversos vehicles van morir el conductor i la passatgera davantera d´un dels cotxes implicats. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de W.A, de 21 anys i veí de Girona, i d´A.M, de 25 anysi veïna de Salt. Tots dos de nacionalitat espanyola.





Retención de 1 km por un accidente en #AP7 km 65 (Cassà - Girona S.) -> Francia. pic.twitter.com/cMAnlApghh — Tráfico Autopistas (@infoautopista) 6 de diciembre de 2017

L'accident ha tingut lloc quan passaven dos minuts de les sis del matí al quilòmetre 65,7 a l'altura de Vilablareix direcció Girona.Segons el Servei Català de Trànsit , s'ha produït. A conseqüència de l'accident han mort els dos ocupants d'un dels turimes. A més, dues persones han resultat ferides de gravetat i dues més amb ferides menys greus.Al lloc s'hi han desplaçat fins a nou patrulles dels Mossos d'Esquadra Bombers i quatre ambulàncies del SEM que s'han encarregat de traslladar els ferits fins a l'Hospital Josep Trueta.L'accident ha obligat a tallar l'autopista direcció nord provocant cues quilomètriques. Quan passaven vint minuts de les set del matí s'ha habilitat un carril al trànsit fins a les nou i cinquanta minuts en què s'ha pogut reobrir al trànsit tots els carrils i normalitzar la circulació.