Concert amb tres corals i una quina en dos actes a Sarrià aquest dissabte

Sarrià de Ter viurà aquest dissabte diferents activitats. Per una banda hi haurà una quina i per l'altra, un concert de tres corals. Així, els pares i mares dels alumnes de sisè de l'Escola Montserrat organitzen una gran Quina de Nadal, a les sis de la tarda, al Pavelló Municipal per col.laborar amb l'excursió de final de curs dels alumnes del curs. Mentrestsnat, a la mateixa horta però al Centre Cultural parroquial, se celebra un concert de Nadal a Sarrià de Ter, amb la presència de tres corals: Les Veus de l'Estany, El Recer i Els Cantaires de Sarrià.