La pressa per canviar el nom d´una plaça

Des de fa aproximadament un any, l'Ajuntament de Girona disposa d'un reglament que serveix per definir quin procediment s'ha de seguir per «batejar» els carrers, places i altres espais de la ciutat. Tot passa per la comissió del Nomenclàtor, «un òrgan d'assessorament, informe i consulta, amb caràcter preceptiu i no vinculant, en relació a la determinació de les denominacions dels espais públics». Hi ha representants polítics, d'entitats i d'associacions de veïns.

El procediment és lent, però s'assegura un debat ric i un informe consensuat. Calen reunions i seguir el pas que marca la burocràcia. L'habitual és que una entitat o un grup de veïns proposi un nom per un vial, que la Comissió faci un informe i que es traslladi a la junta de Govern local, i si s'escau, al ple per tal que hi doni el vistiplau final.



Petició original d'una veïna

No obstant, el canvia de nom de la plaça Constitució per plaça de l'1 d'Octubre de 2017 no ha seguit el camí habitual. És cert que hi ha una petició, segons consta a l'acta de la reunió del 20 de novembre, on la regidora de la CUP Laia Pèlach, pregunta si s'ha rebut alguna proposta de denominació de 1 d'Octubre. I sí: «Una veïna del Mercadal per canviar el nom de la plaça Constitució i denominar la plaça de l'1 d'Octubre i que la petició està inclosa en l'informe de temes a tractar en la propera reunió de la Comissió del Nomenclàtor». Per tant, l'assumpte està a la Comissió, però encara no s'ha resolt i no ho farà fins l'any vinent.

El fet que nom de la plaça s'hagi portat al ple sense cap dictamen previ de la comissió podria fer pensar que la votació era definitiva. Però no. Va ser un acte simbòlic. La idea era fer pública la intenció dels grups independentistes de canviar el nom de la plaça i que se sapigués abans de les eleccions del 21 de desembre, amb independència del tràmit que està seguint la Comissió. Es va fer amb una moció urgent, amb les firmes d'aval de CiU, ERC-MES i la CUP. El vot també afirmatiu del PSC només era perquè aquesta modificació del nom es tracti a la Comissió. Aquest suport es deu al fet que és el PSC qui va impulsar la creació d'aquest organisme, quan formava part del govern.



Polseguera política

L'ambigüitat dels successos seguits ha generat rebombori polític. L'Ajuntament, en el seu perfil oficial de Twitter indicava: «S'aprova per 21 vots a favor i 3 en contra la moció conjunta d'ERC, la CUP i PDeCAT -en referència al grup municipal de CiU-per modificar el nom de la plaça Constitució per plaça 1 d'octubre». En canvi, el perfil de la CUP, ja es matisava: «El Ple de Girona aprova per àmplia majoria proposar el canvi de nom de la plaça de la Constitució per plaça de l'1 d'octubre, en homenatge i reconeixement a tothom que va fer possible el referèndum». Els cupaires ja indicaven que es tractava d'una «proposta» amb un camí pendent.

El rebombori va servir al líder de Ciutadans, Albert Rivera, per intentar treure'n redit electoral. En una piulada a Twitter es va afanyar a dir «Girona canvia la plaça de la Constitució per plaça de l'1d'Octubre amb el vot del PSC. No tenen remei». La portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque, no trigava en respondre-li: «Albert, al ple de Girona no ha votat cap canvi de denominació. Fa un any el PSC de Girona va impulsar la comissió del nomenclàtor amb el suport de Ciutadans també. Hem votat que aquesta proposta vagi a aquesta comissió». També el secretari de l'àrea d'organització del PSC, Salvador Illa, defensava el posicionament socialista: «Senyor Rivera, prou d'intoxicacions. A Girona no hem donat suport a un canvi de la plaça de la Constitució (...). Una mica de calma i de respecte.»

Mentrestant, en un programa radiòfonic, la portaveu del PP a Girona, Concepció Veray, afegia més llenya al foc: «El que es va votar era clar clar i el PSC hi va donar suport. Ara no poden tractar d'enganyar els catalans. És el moment de ser valients, clars i ferms en el que defensem». I afegia: «Fins fa un mes, el PSC estava governant a Girona amb l'alcaldessa Marta Madrenas del PDeCAT, que és una hooligan de l'independentisme. Prou de doble joc».



El PSC no vol canviar el nom

Els socialistes van acabar fent un comunicat. Parlen del «respecte escrupolós al sentiment absolutament majoritari que els fets de l'1 d'octubre a Girona foren un despropòsit i una bestiesa, per la qual cosa compartim el propòsit d'oferir-los un lloc de memòria, amb la voluntat que tot allò succeït no torni a passar mai més·. Però indica que «per recordar aquest fet, no estem d'acord a canviar el nom de la plaça, perquè al marge que qualsevol societat democràtica es regeix per una Constitució, els socialistes gironins no volem contribuir a generar divisió a la ciutat. I en cap cas no estem d'acord a canviar el nom d'aquesta plaça».

El text inclou també referències a les reaccions de Ciutadans: «Per enèsima vegada ha utilitzat un factor polític per elevar la demagògia a nivells sense precedents, en aquest cas a la ciutat de Girona». «No ser independentistes no ens vincula ni ens inclou a cap projecte d'infàmia i mesquinesa per a Catalunya com el que representa el partit d'Albert Rivera i en el qual mai no participarem», indica el document. Sobre el PP assenyala que « Catalunya té unes tradicions, unes institucions i una cultura que no són les que ens volen imposar aquells que han elevat a límits insospitats, de manera radical i desafortunada, el pensament del Partit Popular».



Recollides de firmes

I per afegir-hi més ingredients, la plataforma Caminem Junts va iniciar una recollida de signatures per reclamar a l'Ajuntament que aturi el canvi de nom. Ho van fer per la plataforma Change.Org, on hi ha una altra campanya, iniciada fa setmanes, que justament reclama el contrari: Que la plaça Constitució es digui plaça 1 d'Octubre.