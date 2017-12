Caixabank tanca la històrica oficina del carrer Nou i trasllada els clients

Un grup d'operaris està traient aquests dies el material que hi ha a l'interior de l'oficina de Caixabank amb entrada des del carrer Nou i des de l'avinguda Sant Francesc de Girona. L'entitat ha decidit tancar aquesta sucursal dins de la seva política d'obertura de seus més modernes i espaioses que van substituint locals antics. De fet, en breu, obrirà una nova store al carrer de la Creu.

Els clients del carrer Nou han estat traslladats a altres oficines properes. En concret al carrer Santa Clara i a la plaça Independència. Aquestes són, de fet, les dues stores que té l'entitat a Girona. Fonts de Caixabank han ressaltat que la distància entre l'oficina tancada i les dues de referència per als clients afectats és de cent metres i de dos-cents metres respectivament. La reconversió del local de la plaça Independència va comportar el tancament de la sucursal que hi havia a la plaça sant Fèlix.



Central de Caixa de Girona

L'oficina del barri del Mercadal és una de les històriques a la ciutat, ja que havia arribat a ser l'edifici central de Caixa de Girona, abans que obrís la nova seu central al xamfrà entre els carrers de la Creu i Migdia.

Caixabank considera que amb el trasllat, els clients hi acabaran guanyant, ja que hi ha més espai i una assistència i assessorament més proper. Entre les novetats que presenten les denominades store, hi ha l'horari d'obertura, que serà des del matí fins a les sis de la tarda de forma ininterrompuda. A més, s'incrementa el nombre de caixers, amb nous models, canvia el disseny de l'oficina –que és més gran– per apropar-la als client de l'entitat, eliminant qualsevol barrera física, amb espais d'atenció personalitzada.

Al mateix temps, aquest model de sucursal també aporta propostes com productes i serveis amb packs i lots, apropant així l'oficina a un concepte de «botiga».

Girona va ser la primera ciutat fora de Barcelona on es va obrir una oficina seguint el model store, que requeireix una inversió econòmica important. D'aquesta manera l'entitat bancària vol deixar clara la seva aposta per la ciutat.