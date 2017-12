El pavelló de Fontajau es comença a transformar en un circ amb 120.000 litres d'aigua

Un total de deu camions cisterna han començat a canviar l'aspecte interior del pavelló de Fontajau de Girona a partir d'aquest divendres. El motiu és acollir la quarta edició del Gran Circ de Nadal. Aquest any, l'esdeveniment es farà en una gran pista d'aigua. El muntatge implica omplir la base de l'escenari que té una capacitat de 120.000 litres.

La infraestructura arriba directament des de Rússia i creuarà per segon cop les fronteres per exhibir-se a Catalunya. La primera vegada que es va muntar a l'estranger va ser a Hongria, al circ estable de Budapest. L'organització del Gran Circ de Nadal ha detallat que a hores d'ara ja s'han venut 16.000 de les entrades que s'han posat a la venda pels sis dies de funcions. El desplegament tècnic és especialment complex i per això aquest any el Gran Circ de Nadal començarà el dia 26 i no el 25, com en les tres primeres edicions.

Els 26 artistes de la quarta edició del Circ de Nadal de Girona vénen de vuit països diferents. La considerada com atracció estrella és la del funambulisme de la Troupe Peshkov. Procedents de Bielorússia, fan propostes atrevides sobre un cable penjant que té la dificultat afegida de tenir pendent. A banda, la persona que travessa el fil porta al damunt de cada espatlla una actriu que toca el violí.

Un altre dels números del Circ de Nadal és el Duo Medel. Aquests mexicans van guanyar el premi al darrer festival Elefant d'Or i actuaran a Girona abans d'anar al festival de Massy, a França. Del Circ de Nadal d'aquest any també en destaquen els pallassos russos Anton i Victor Franke o l'atracció, única al món, de cintes aèries enmig de raigs d'aigua que fa Angelina Prokhorova.