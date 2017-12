Tornen a omplir de llaços grocs l'arbre de Nadal de la Generalitat a Girona

L'arbre de Nadal del vestíbul de la Delegació del Govern a Girona ja torna a ser visible i ple de llaços grocs. Aquesta era la decoració que els treballadors havien posat i que la Junta Electoral va ordenar que es retirés arran d'una denúncia de Ciutadans. En comptes de treure els llaços, però, divendres passat l'Associació de Treballadors per a la Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) va tapar l'arbre amb una lona de color negre, acompanyada de còpies de la resolució de la Junta Electoral en senyal de protesta. Aquest divendres, després de la concentració setmanal en contra de l'article 155 i l'endemà de les eleccions, han tornat a omplir de llaços grocs el mateix arbre. A més a més, les parets properes s'han omplert de cartells on expliquen els "greuges" que, segons els treballadors, ha comportat la intervenció de la Generalitat per part del govern espanyol.