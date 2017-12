Roben de matinada a diverses parades del Mercat del Lleó de Girona

Robatori de matinada a l'interior del Mercat del Lleó de Girona. Un o diversos lladres es van dedicar a rebentar les caixes registradores de diverses parades amb tornavisos i endur-se'n els diners del canvi. Entre les que van patir la seva visita hi ha una fleca, una fruiteria, una verduleria, una parada de fruits secs i espècies i una altra especialitzada en pernils. Se sospita que els lladres ja eren a dins del mercat quan el personal de neteja va acabar la jornada, perquè l'alarma estava posada i no s'ha trobat cap pany exterior forçat. A l'hora d'actuar, els lladres ho van fer de manera bastant matussera, perquè fins i tot van deixar els tornavisos damunt dels taulells. La policia investiga qui hi pot haver darrere el robatori.

El robatori al Mercat del Lleó, situat a la plaça Calvet i Rubalcaba, va tenir lloc ahir a la matinada. En total, els lladres van entrar a unes sis o set parades. Van escollir aquelles que no estaven tancades amb persianes i on, per tant, ho tenien més fàcil a l'hora de passar darrere el taulell.

Els lladres van rebentar les caixes registradores fent servir tornavisos i es van endur els diners del canvi. Es desconeix com van entrar –i també sortir- de dins del Mercat del Lleó, tot i que la policia sospita que ja eren a dins quan el personal de neteja va tancar les portes i va activar l'alarma.

De fet, no s'ha trobat cap porta exterior forçada, cosa que fa pensar que els lladres van estar-se hores dins del mercat. En concret, entre quarts de nou del vespre i fins cap a les sis de la matinada (que és l'hora en què algunes parades obren).



Robatori a la perruqueria

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra també investiguen el robatori en una perruqueria de la ciutat. El saló de bellesa es troba situat al carrer Finestrelles, al barri de Can Gibert del Pla. Per entrar-hi, els lladres van forçar la porta i, un cop a dins, es van endur uns 800 euros en productes de perruqueria i estètica i també van emportar-se un televisor.

La mestressa va alertar la policia aquest dijous al matí, després de trobar-se l'establiment empantanegat. Es desconeix l'hora en què es va cometre el robatori, perquè la perruqueria no té alarma.