Girona reclama a Endesa que instal·li generadors pels talls de llum al sector Est

Diversos veïns de Vila-roja i Font de la Pólvora s'han queixat reiteradament que, malgrat pagar les seves factures, es continuen trobant amb talls de llum constants, que son especialment preocupants durant els mesos freds de l'hivern. Per tal de fer front a la situació, l'Ajuntament de Girona va organitzar divendres una trobada entre els veïns i un representant de la companyia Endesa per tal de reclamar solucions i compromisos concrets. Durant la trobada, el regidor Eduard Berloso va demanar a l'empresa que instal·li generadors per tal de poder garantir el subministrament veïnal mentre no s'arranja la línia, i va reclamar una reposta en un termini curt de temps. Berloso va considerar «immoral» que famílies que paguen la seva factura religiosament es vegin perjudicades per aquests talls de llum, que en alguns casos, segons van explicar, poden durar fins a quatre o cinc hores.

El centre cívic Onyar va ser l'escenari de la trobada. El representant d'Endesa, Israel del Arco, es va reunir primer amb els veïns de Font de la Pólvora i tot seguit amb els de Vila-roja en presència de Berloso i el també regidor Cristóbal Sánchez. Els talls de llum no son una novetat d'aquest any, sinó que es produeixen de forma periòdica des de fa quatre anys, i solen allargar-se entre l'hivern i la primavera. L'empresa al·lega que els talls son fruit de sobrecàrregues, i és cert que en els darrers anys s'han fet operatius policials en aquests barris que han desmantellat plantacions de marihuana o famílies que «punxaven» la llum de forma il·legal.

Situació de vulnerabilitat

Tot i això, l'Ajuntament de Girona no vol que paguin justos per pecadors i que la situació perjudiqui a les famílies que sí que paguen, moltes de les quals viuen en situació de vulnerabilitat. Alguns dels assistents a la reunió de divendres es van queixar, per exemple, que el dia de Sant Esteve havien estat gairebé quatre hores sense llum. Segons indiquen, es troben amb situacions similars cada dos dies i, quan truquen a la companyia per queixar-se, aquesta triga molta estona a resoldre la situació.

Per la seva banda, el representant de l'empresa va explicar que havia assistit a la reunió veïnal per conèixer les queixes dels afectats i transmetre-les a la companyia, però Berloso va reclamar mesures més concretes. «Ja fa tres mesos que estem parlant amb la companyia i és una vergonya, és estafar persones amb bona voluntat que paguen el rebut i no tenen llum», es va queixar.

El representant d'Endesa va garantir que no hi haurà més talls de llum per Nadal, fet que va indignar tant el regidor com els veïns: «Ens sorprèn que ens puguin dir que no hi haurà més talls, perquè ja ho han dit altres vegades i sí que hi ha més talls. És una presa de pèl», va indicar Berloso.

Per part de l'empresa, del Arco es va comprometre a transmetre totes les queixes veïnals i a donar una resposta el més aviat possible. Tot i això, va recomanar als veïns que presentin demandes tan individuals com col·lectives per tal que l'empresa tingui ple coneixement del que estan patint i buscar-hi així una solució.

A Vila-roja, els talls de llum afecten sobretot al carrer Planura i a la part alta de barri, mentre que a Font de la Pólvora es concentren a les vivendes dels carrers Roure, Castanyer i Avellaner. De fet, els veïns n'estan tan farts que durant les darreres setmaneshan recollit fins a una vuitantena de signatures (en alguns casos, amb un informe detallat de totes les incidències) que l'Ajuntament ha entregat al departament d'Empresa i Ocupació perquè en tingui coneixement i puguin prendre les mesures pertinents. El consistori també ha posat el cas en coneixement del Defensor de la Ciutadania de Girona i al Síndic de Greuges, tot tramitant les queixes corresponents.