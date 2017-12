Un nou recurs web divulga el fons de Josep Maria Gironella

L'Ajuntament de Girona, a través del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions, ha creat un recurs web sobre el fons documental de Josep Maria Gironella per tal de destacar-ne les potencialitats i per donar a conèixer el procés de creació literària d'aquest escriptor. La iniciativa s'ha portat a terme per commemorar el centenari del seu naixement, que s'escau precisament avui.

El recurs ofereix informació de conjunt, però també agafa com a exemple dues obres de l'autor: Los fantasmas de mi cerebro (1958), que és una selecció de textos que Gironella va escriure entre 1953 i 1958, període en què va estar afectat per una greu depressió, i Amor adolescente (1965-1969), un film dirigit per Jordi Lladó a partir d'un guió de Gironella.



Documents originals

El fons conserva el guió original de la pel·lícula, però altres fons de l'Arxiu Municipal de Girona conserven, a més, la pel·lícula original i diversa documentació complementària, com fotografies del rodatge, el programa de l'estrena o entrevistes i cròniques periodístiques sobre la filmació i la crítica rebuda.

Segons indica el consistori, Gironella va ser un escriptor controvertit i potser per això ha estat poc estudiat. Per això, considera que una investigació en profunditat del seu fons documental es fa necessària per conèixer millor el personatge i la seva obra. Aquest recurs web té precisament l'objectiu de destacar les potencialitats del fons per conèixer el procés de creació literària i també la recepció de l'obra de Gironella.