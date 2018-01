La CUP exigeix més recursos per al servei de neteja i critica els GPS

La CUP-Crida per Girona s'ha posicionat al seguiment del personal de l'empresa Girona+Neta, a través de GPS. El grup ho veu «una mesura de control criminalitzadora i fora de lloc», i ha criticat l'equip de govern i Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la part privada de l'empresa, per la seva implementació. Al seu parer, «els dèficits actuals del servei de neteja viària i recollida de residus no passen per controlar més al personal, sinó per incrementar els recursos que es destinen al servei i gestionar millor els actuals». També ha denunciat la «inacció i permissivitat» del govern municipal davant l'incompliment reiterat del contracte.