La campanya solidària d'Espai Gironès suma 823 voluntaris i 100.700 minuts

L'Espai del Temps, la campanya solidària que aquest Nadal ha impulsat l'Espai Gironès en col·laboració amb 19 entitats i ONGs de les comarques gironines per promoure el voluntariat, ha assolit el repte que s'havia marcat i ha aconseguit una suma de 100.700 minuts donats. La mitjana de temps dedicada per part dels 823 voluntaris que hi han participat s'ha incrementat fins a les més de dues hores i alguns d'ells han dedicat més d'una setmana a participar en algunes de les tasques programades.

Un 29% dels voluntaris han col·laborat en accions relacionades amb l'àmbit social; un 26% en feines de protecció als animals; un 17% amb entitats d'ajut a la gent gran; un 16% en tasques de medi ambient; i la resta de suport als nens.

La campanya ha superat la xifra de 75.530 minuts que es van aconseguir durant la primera edició que es va dur a terme l'any passat, demostrant un cop més la solidaritat dels ciutadans de les comarques gironines. Els espectacles a càrrec de la companyia Minúscula que es van organitzar al centre comercial van tenir un gran èxit de participació, amb una mitjana de 150 persones diàries. A la preestrena de Jumanji2 hi van assistir 92 nens i nenes.

Des d'Espai Gironès estan molt satisfets amb la resposta que han tingut les activitats que s'han dut a terme en el marc de la iniciativa i agraeixen a tots els voluntaris la gran tasca que han dut a terme i a les entitats que hi han participat la seva col·laboració.