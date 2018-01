Un pas enrere per al Museu per fer bases sòlides

Els organitzadors del festival mantenen la idea d'acabar fent un museu europeu del circ. El director, Genís Matabosh, recorda que aquest objectiu està als estatuts però que ara han hagut de fer un «pas enrere perquè tal com estava enfocat no hi havia base sòlida al darrere». «Toca fer fonaments ben ferms», ha dit. Per tant, no hi ha cap renúncia a tirar endavant el projecte. «És tan necessari com ambiciós però s'ha de fer des de bases molt sòlides», ha insistit. El regidor de cultura de Girona, Carles Ribas, explica que tot s'ha de fer «al seu temps» i que córrer massa pot comportar problemes».