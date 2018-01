La fiscalia demana 38 anys de presó per a un veí de Salt atrapat abusant d'un menor

La fiscalia demana 38 anys de presó per al veí de Salt enxampat el gener del 2017 mentre abusava sexualment d'un menor de 15 anys. No serà el primer cop que s'assegui al banc dels acusats de l'Audiència de Girona. El juliol del 2016 el van absoldre d'abusar d'un nen de 12 anys i exhibir-se davant seu perquè, al judici, la víctima es va desdir. Ara, el jutjaran per captar fins a quatre menors fent servir perfils falsos amb nom de dona a les xarxes socials per concretar trobades i mantenir relacions sexuals. Segons l'escrit d'acusació, va abusar de tres dels menors amb qui va contactar. La fiscalia demana que indemnitzi les quatre víctimes amb un total de 18.000 euros.

Segons la fiscalia, l'acusat, que de nacionalitat hondurenya, captava les víctimes (tots ells menors de 16 anys) a través de les xarxes. Feia servir perfils falsos amb noms com «Valeria Esperanza Amor Amor», «Laura Helen Linder Linder» o «Melani Guerrero Vasquez».

Amb la primera víctima hi va contactar el novembre del 2015, quan tenia 13 anys. A través de Facebook. La trobada es va fer al pis del processat, situat al carrer Francesc Macià de Salt. Segons l'acusació pública, l'acusat tenia intenció de mantenir relacions sexuals amb la víctima tot i tenir «ple coneixement» que era menor d'edat.

El menor va acabar anant a casa de l'acusat cinc cops. La primera vegada, exposa el fiscal, el menor va marxar quan va veure que la persona no era amb qui havia parlat. L'acusat és transsexual i en el primer judici que es va fer a l'Audiència va demanar al tribunal que se li adrecés amb el nom de Laura.

La víctima va tornar una segona vegada i, sempre seguint el relat de la fiscalia, l'acusat va començar a fer-li tocaments i li va fer una fel·lació. El mateix va passar en la tercera trobada però en les dues últimes van tenir relacions sexuals plenes.

Amb la segona víctima, de 15 anys, hi va contactar també per Facebook i li va proposar mantenir relacions sexuals. L'acusat li va assegurar que ja ho havia fet amb familiars i amics seus, però no van arribar a quedar mai.

El tercer menor també tenia 15 anys, i l'acusat hi va entrar en contacte l'abril del 2016, també a través dels perfils falsos. Segons el fiscal, el processat va proporcionar alcohol al menor tot i saber l'edat que tenia i va aprofitar l'estat d'embriaguesa per fer-li tocaments. L'octubre del mateix any va enviar una sol·licitud d'amistat a la quarta víctima, que també tenia 15 anys. Agressor i víctima es van trobar el dues ocasions fins que, el 12 de gener del 2017, els Mossos d'Esquadra van sorprendre l'acusat a l'habitació en companyia del menor. Ell cas es jutjarà a l'Audiència el primer trimestre d'aquest any